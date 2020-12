Nouvelle campagne de solidarité dans le Jura

« Plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres ». C’est le slogan choisi par le canton du Jura pour sa campagne de communication qui démarre ce lundi dans les médias et sur les réseaux sociaux. A l’approche des fêtes de fin d’année, l’Etat souhaite favoriser la solidarité face à cette crise sanitaire qui dure et qui pousse de nombreux Jurassiens au bout de leurs ressources matérielles, physiques et psychiques. Les autorités encouragent ainsi les personnes qui le souhaitent à contacter la hotline qui gère la plateforme cantonale Solidarité au 032 420 99 00 ou via le site du canton. Cette plateforme peut servir par exemple dans les cas où une personne a besoin d’aide pour faire ses courses ou si quelqu’un souhaite offrir un plat cuisiné à une personne dans le besoin.

Emission spéciale sur RFJ

Une collaboration a été initiée entre le canton et RFJ pour la mise en place d’une émission spéciale Covid-19. Au total, cinq heures d’émissions déclinées autour de cinq thématiques différentes auront lieu dès ce mardi et jusqu’au 22 décembre tous les mardis et jeudis entre 9h et 10h.

La population est d’ores et déjà invitée à poser ses questions éventuelles sur la page dédiée à l’émission. /alr-gtr