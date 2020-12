Une « réaction forte » sur les annonces du Conseil fédéral liées au coronavirus

La perspective de mesures fédérales pour lutter contre le coronavirus s’est invitée ce mercredi au Parlement jurassien. Plusieurs questions orales ont été posées à ce sujet dont celle du député-maire de Porrentruy, Gabriel Voirol. L’élu PLR a adressé un carton rouge au Conseil fédéral qui a lancé mardi soir une consultation pour instaurer des dispositions nationales comme la fermeture des restaurants et des magasins à 19h, alors que plusieurs cantons – dont le Jura – se préparaient à un assouplissement de leur dispositif respectif. Gabriel Voirol voulait notamment en savoir davantage sur la procédure et si les cantons pouvaient disposer d’une marge de manœuvre. Dans sa réponse, le ministre de la santé et de l’économie, Jacques Gerber, n’a pas caché sa surprise et son amertume :