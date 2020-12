Ils iront se former en Angleterre et en Allemagne

Ils iront parfaire leurs connaissances professionnelles à l’étranger. Six apprentis employés de commerce jurassiens ont été sélectionnés pour partir étudier à l’étranger durant une année. Les jeunes âgés entre 17 et 22 ans. Ils passeront six mois en Angleterre puis six autres mois en Allemagne. Leur voyage commencera dès le mois d’août 2021. A la fin de leur séjour, ils reviendront dans le Jura pour terminer leur 3e année au sein du CEJEF.

Cette opportunité leur a été offerte grâce au projet Movetia, financé par la Confédération. Plusieurs étudiants fribourgeois et vaudois prennent part au projet cette année également. Un équivalent au programme Erasmus pour le monde professionnel selon Gabriel Willemin, directeur adjoint de la division commerciale du CEJEF :