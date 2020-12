Dix à la maison le temps d’un week-end

Les tablées pourront s’agrandir en fin de semaine dans le Jura. Le Gouvernement assouplit la limite des rassemblements privés. Cette restriction passe momentanément à dix personnes de vendredi à dimanche, selon une annonce de l’exécutif ce mardi après-midi. Cette mesure doit permettre « des rassemblements de taille modérée pour des repas dans la perspective des Fêtes ». Comprenez par-là que les autorités encouragent les Jurassiens à anticiper et étaler leurs dîners festifs. On pourra donc se rassembler à dix vendredi, samedi et dimanche dans le Jura, alors que la limite actuelle est toujours fixée à cinq personnes.





La volonté d’être dix à Noël et Nouvel An

Il s’agit là de l’unique exception par rapport au régime en vigueur actuellement. L’exécutif envisageait certains allégements dès ce jeudi. Mais les annonces du Conseil fédéral en fin de semaine dernière ont changé la donne. Le dispositif de mise actuellement dans le Jura est maintenu pour une semaine encore, le Gouvernement jurassien s’attendant à de nouvelles directives fédérales vendredi. Les autorités cantonales laissent également entendre que cette limite de dix personnes pour les rassemblements privés devrait aussi prévaloir pour Noël et Nouvel An, soit les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier. Là encore, la confirmation n’interviendra que la semaine prochaine. Le Gouvernement jurassien veut se laisser le temps de procéder à une nouvelle analyse de la situation. /comm-msc