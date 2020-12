La vice-présidence du Parlement au complet

Le Parlement jurassien a choisi les bras droit de Katia Lehmann pour l’année 2021. La députée UDC Brigitte Favre a été élue jeudi matin à la première vice-présidence du législatif cantonal lors de l’assemblée constitutive de la législature 2021-2025. L’élue de Saignelégier a récolté 52 voix. Le démocrate-chrétien de Porrentruy Stéphane Theurillat a, lui, été élu à la deuxième vice-présidence avec 49 suffrages.

Les députés Leïla Hanini (PS/53 voix) et Bernard Varin (PDC/56 voix) ont, de leur côté, été nommés scrutateurs. Les postes de scrutateurs suppléants seront occupés par Ivan Godat (Vert°es et CS-POP/50 voix) et Blaise Schüll (PCSI+Vert’lib/55 voix).

Pour rappel, la socialiste Katia Lehmann a déjà été élue à la présidence du Parlement jurassien mercredi soir. /alr