Pincé à 145km/h au lieu de 80

La police jurassienne fait le point sur les infractions à la circulation routière lors du mois de novembre. Selon ses statistiques mensuelles, 21'298 véhicules ont été contrôlés par radar mobile et semi-stationnaire. Plus de 700 conducteurs ont reçu une amende d’ordre et 9 ont fait l’objet d’un rapport pour infraction grave. Une personne a d’ailleurs été flashée à 145 km/h au lieu de 80 entre Courrendlin et Delémont. Deux conducteurs ont été contrôlés en état d’ébriété au volant, trois en état d’ivresse qualifiée et deux autres sous l’effet de produits stupéfiants. /comm-gtr