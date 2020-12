Parlement jurassien : 347 interventions déposées en 2020

Les questions orales sont toujours prisées par les élus. 130 ont été posées à la tribune cette année. La palme dans ce domaine revient au PDC, auteur de 24 interventions. Les questions écrites ont aussi la cote : 101 ont été déposées en 2020. C’est le Parti socialiste qui se place ici en tête avec 18 interventions. Le nombre de motions et de postulats déposés cette année a constitué le record de la législature. 60 motions ont été enregistrées. Là aussi, c’est le PS qui a été le plus prolifique avec 17 propositions. On a par ailleurs dénombré 19 postulats. Les socialistes et les Verts se partagent la tête avec 5 dépôts chacun. 27 interpellations ont été comptabilisées. Le PS et le CS-POP ont été les plus prolifiques avec 6 textes chacun. Le Parlement a encore traité 9 résolutions. Le record appartient au PCSI avec 3 dépôts. Une seule initiative parlementaire a été sur la table cette année, elle aussi proposée par le PCSI.



Au total, ce sont donc 347 interventions parlementaires qui ont été déposées en 2020. Pratiquement une sur cinq émane du Parti socialiste, qui s’est donc montré le plus actif. Suivent le PCSI et le PDC sur le podium. Le CS-POP et les indépendants ferment la marche, mais tout de même avec 32 interventions chacun. De quoi faire entendre leur voix. /rch