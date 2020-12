La Rega a dû intervenir en Ajoie

Un accident de la circulation s’est produit mercredi soir entre Fregiécourt et Miécourt. Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule vers 18h30 en raison d’une vitesse inadaptée, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Sa voiture a quitté la route en passant un caniveau pour ensuite monter en petit talus. Elle est partie en embardée dans un champ et a fini sa course sur le flan après avoir fait plusieurs tonneaux. Blessé et coincé à l'intérieur de son véhicule, le conducteur a dû être désincarcéré. Il a été pris en charge par les ambulanciers, qui ont sollicité l’intervention de la Rega. /comm-emu