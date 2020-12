Les vœux et les défis de la présidente pour 2021

L’année 2021 rime avec début d’une nouvelle législature dans le canton du Jura. Les députés et ministres issus des dernières élections cantonales ont prêté serment le 16 décembre en l’église St-Marcel, à Delémont. Un duo féminin socialiste présidera aux destinées du canton du Jura lors de la nouvelle année qui va démarrer dans quelques heures. Le Parlement sera dirigé par la députée de Villars-sur-Fontenais Katia Lehmann. Quant au Gouvernement, il sera présidé par Nathalie Barthoulot qui était l’invitée du journal de 12h15 ce jeudi 31 décembre en direct sur RFJ. « J’essaie de l’aborder le plus sereinement possible. Je nourris le secret espoir que 2021 soit une année plus joyeuse et plus porteuse de possible », a expliqué la nouvelle présidente. Elle entend porter un message d’espoir dans la crise liée à la pandémie de coronavirus. « Depuis quelques semaines, on sait qu’un vaccin arrive. Une petite lumière est en train de s’afficher au bout du tunnel. J’espère très fortement qu’elle s’agrandira au fur et à mesure des mois », détaille Nathalie Barthoulot.