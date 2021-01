Début d’incendie à Coeuve

Un local technique théâtre d’un début d’incendie. Le feu a pris dans la nuit de dimanche à lundi à Coeuve. L’alerte a été donnée vers 23h45, annonce ce lundi la police cantonale jurassienne. Le sinistre s’est déclaré dans une écurie.

Les propriétaires on partiellement circonscrit le début d’incendie avant l’arrivée des pompiers. Ils ont été incommodés par les fumées et pris en charge par une ambulance de l'Hôpital du Jura. Les dommages matériels sont limités.

Une vingtaine de pompiers du SIS Vendline et du Centre de Renfort et de Secours de Porrentruy ont participé à l'intervention. La gendarmerie a été engagée sur les lieux. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre. /comm-mmi