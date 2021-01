Nouvelle secousse à Strasbourg

Une secousse de magnitude de 3,4 sur l’échelle de Richter a été ressentie vendredi soir en Alsace. D’après le réseau national de surveillance sismique, cité par Franceinfo, le séisme a touché Strasbourg et les communes alentours vendredi à 19h33. D'après les premières informations, l'épicentre se situerait autour de la Wantzenau et de Reichstett. D’une durée de 2 à 3 secondes, le séisme a été fortement ressenti par la population. Il s’agit d’un des tremblements de terre les plus importants depuis la série enregistrée ces derniers mois. Le dernier date du 4 décembre. Dans la foulée, la préfecture avait ordonné l’arrêt définitif des tests préparatoires de la société de géothermie profonde de Reichstett Fonroche. /ncp