La présidence de la FSFM prend la direction de la Suisse alémanique

Aucune personnalité jurassienne ne s’est annoncée pour briguer la présidence de la Fédération suisse du Franches-Montagnes. Le délai de candidature pour succéder à l’Ajoulot Jean-Paul Gschwind est arrivé à échéance samedi passé. Deux prétendants alémaniques sont sortis du bois, comme l’a révélé mardi le Quotidien jurassien. Il s’agit du conseiller national UDC bernois Albert Rösti et de l’éleveur de chevaux soleurois Christoph Haefeli. Cela faisait douze ans que la présidence de la FSFM était jurassienne avec les mandats de Bernard Beuret et de Jean-Paul Gschwind : « La FSFM est active dans toute la Suisse et bien que le Jura soit le berceau de la race, nous ne pouvons pas toujours revendiquer la présidence. C’est une déception qu’il n’y ait pas eu de candidature de la région, mais pour nous les éleveurs ce qui compte ce sont la personnalité, les compétences et la disponibilité de la personne en place, davantage que son origine », explique Pierre Berthold, le président de la Fédération jurassienne d’élevage chevalin, qui précise qu’une candidature régionale de dernière minute au moment de l’élection n’est pas impossible.