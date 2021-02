Plus de peur que de mal en Ajoie. Deux accidents de la circulation se sont produits mardi matin sur la route principale entre Porrentruy et Courgenay, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Deux véhicules sont partis en embardée vers 7h et ont terminé leur course dans le fossé en bordure de route. Ces deux événements n’ont pas fait de blessé, mais uniquement des dommages matériels. La circulation a été perturbée pendant près de deux heures. /comm-emu