Un accident dans un tunnel de l’A16

La galerie de Develier a été le théâtre d’un accident mercredi en début de soirée. Peu après être entré dans le tunnel de l’A16, un automobiliste a glissé sur le verglas de la chaussée de la voie Berne, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Sa voiture est alors partie en dérapage et a percuté la paroi du tunnel, avant de s’immobiliser sur la droite. Personne n’a été blessé et la circulation n’a pas été entravée. Une dépanneuse a pris en charge le véhicule endommagé et la police s’est rendue sur les lieux pour procéder au constat d’usage. /comm-emu