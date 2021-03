Il n'y aura pas de Prix jurassien de la citoyenneté

Le canton du Jura ne décernera pas de Prix jurassien de la citoyenneté à l'avenir. Le Parlement a rejeté mercredi par 36 voix contre 19 et 2 abstentions une motion du député vert Baptiste Laville. L'élu ajoulot souhaitait qu'un tel prix soit remis chaque année à un citoyen ou un groupe de citoyens qui s'engage de manière exemplaire pour améliorer la société. Il se serait ainsi ajouté aux mérites sportifs ou autres distinctions remises par l'Etat jurassien annuellement.La majorité a donc décidé de suivre le Gouvernement, qui indique qu'il existe déjà aujourd'hui un cadre légal et une reconnaissance d'un certain nombre d'initiatives visant à améliorer la société, que ce soit par le biais de prix existants ou l'attribution de subventions. /rch