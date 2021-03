Le Parlement en bref

Dans sa séance du mercredi 3 mars, le Parlement a :





- Elu Boris Schepard au poste de juge permanent au Tribunal de première instance ;

- Refusé, par 36 voix contre 19 et 2 abstentions la motion du député vert Baptiste Laville intitulée « Un prix jurassien de la citoyenneté » ;

- Accepté sous forme de postulat, par 54 voix contre 0 et 1 abstention la motion du député vert Roberto Segalla intitulée « Des voies vertes pour une mobilité responsable et efficiente » ;

- Refusé, par 32 voix contre 24 et 3 abstentions de transformer en postulat la motion du député socialiste Fabrice Macquat intitulée « Pour une information satisfaisante des ayants-droits lors du dépôt public des installations de téléphonie mobile (rayonnements non ionisants) » ;

- Accepté, par 57 voix contre 0 et 1 abstention la motion du député PLR Gabriel Voirol intitulée « Cyberadministration : un défi Canton-communes essentiel pour l’avenir » ;

- Accepté la motion en deux parties du député vert Ivan Godat intitulée « Solaire photovoltaïque : mettre la deuxième, puis la troisième ! » ;

- Accepté, par 47 voix contre 11 et 0 abstention la motion du député PDC Vincent Eschmann intitulée « Liaison Delémont-Bâle : urgence d’un plan d’action cantonal » ;

- Accepté à l’unanimité, par 58 voix contre 0 et 0 abstention la résolution interpartis intitulée « Des engagements encore plus forts pour l’ensemble de la population et la ville de Moutier ! » ;

- Refusé la résolution interpartis intitulée « A quand une prise de conscience réaliste en faveur des métiers de bouche » ;

- Accepté sous forme de postulat, par 33 voix contre 24 et 2 abstentions la motion du député vert Baptiste Laville intitulée « Revenu de transition écologique » ;

- Refusé, par 35 voix contre 24 et 0 abstention de transformer en postulat la motion de la députée PCSI Géraldine Beuchat intitulée « Une monnaie locale dans le Jura pour soutenir l’économie réelle » ;

- Accepté, par 39 voix contre 17 et 2 abstentions la motion du député socialiste Fabrice Macquat intitulée « Pour un enseignement de l’égalité » ;

- Accepté sous forme de postulat, par 40 voix contre 14 et 5 abstentions la motion du député CS-POP Rémy Meury intitulée « Langage égalitaire : plus qu’un symbole » ;

- Accepté, par 44 voix contre 15 et 0 abstention la motion du député socialiste Loïc Dobler intitulée « Le Jura actionnaire d’une Banque nationale suisse plus responsable » ;

- Refusé, par 34 voix contre 23 et 2 abstentions la motion du député vert Ivan Godat intitulée « Propriété des cantons et des banques cantonales, la BNS doit intégrer les enjeux climatiques » ;

- Accepté sous forme de postulat, par 36 voix contre 23 et 0 abstention la motion du député vert Baptiste Laville intitulée « Valoriser la démocratie directe » ;

- Accepté, par 54 voix contre 0 et 2 abstentions la résolution interpartis intitulée « La Poste à domicile : maintenons le système actuel ».

/nmy