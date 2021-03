Le Parlement jurassien ne soutient pas une résolution sur la réouverture des restaurants

Le Parlement jurassien s'est montré divisé sur la question de la réouverture des restaurants. Le législatif cantonal n'a pas accepté ce mercredi une motion interpartis portée par le PDC Marcel Meyer. Le texte n'a récolté que 27 voix, venues de la droite, contre 0 et 5 abstentions. Il invitait le Conseil fédéral à autoriser les restaurants à rouvrir « sans délai ». Le groupe Vert-es et CS-POP a dénoncé le ton jugé excessif de la résolution. Il a également a regretté l'absence de la culture dans le texte. Le groupe PCSI et Vert'libéral a partagé ce dernier point. Au final, la résolution n'a donc pas obtenu les 31 voix nécessaires. Marcel Meyer se dit déçu du résultat et ne cache pas qu'il nourrit des doutes à l'égard du Conseil fédéral dans la gestion de la crise :