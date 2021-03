Les restaurants jurassiens peuvent assurer le rôle de cantine d’entreprise

Les restaurants pourront fonctionner comme cantines d’entreprises dans le canton du Jura. Le ministre en charge de la santé et de l’économie l’a indiqué ce mercredi matin lors des questions orales au Parlement jurassien. Jacques Gerber a répondu en ce sens à une interrogation du député-maire PLR de Porrentruy, Gabriel Voirol. Le Gouvernement jurassien va ainsi utiliser la possibilité prévue par les nouvelles normes fédérales. Les restaurants pourront donc accueillir des employés d’entreprises mais à certaines conditions bien précises, comme une ouverture limitée entre 11h et 14h. La procédure est en place depuis ce mercredi et Jacques Gerber a donné davantage de détails sur les normes à respecter :