Un changement à la Poste qui inquiète le Parlement

La dernière innovation en date de la Poste fait grincer des dents au Parlement jurassien. Le législatif cantonal a adopté ce mercredi une résolution interpartis par 54 voix contre 0 et 2 abstentions.

Le texte qui était porté par le député PDC François Monin revient sur le récent changement mis en place par la Poste dans le Jura et le Jura bernois. Le service à domicile du géant jaune ne s'effectue désormais que par Internet, par un marqueur à commander gratuitement ou par téléphone. Le nouveau système remplace l'écriteau qui devait être placé sur la boîte aux lettres pour solliciter une prestation postale du facteur. La résolution dénonce une mesure qui accentue la fracture numérique et qui péjore la situation des communes rurales. Elle est adressée aux autorités fédérales, garantes d'un service universel. Le texte fait ainsi part des inquiétudes du Parlement jurassien et souhaite que La Poste reconsidère sa décision pour maintenir le système actuel. /fco