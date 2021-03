Un premier pas vers un revenu de transition écologique dans le Jura

Le canton du Jura ouvre la voie à une réflexion sur la mise en place d'un revenu de transition écologique. Le Parlement a adopté ce mercredi par 33 voix contre 24 et 2 abstentions une motion, transformée en postulat. Le texte était porté par le député des Verts Baptiste Laville. Il demande qu'une expérimentation soit mise en place pour instaurer un système qui permettrait de verser un revenu à des personnes physiques en contrepartie d'activités orientées vers l'écologie et le lien social. Baptiste Laville estime que l'urgence climatique et la nécessité d'une relance économique face à la crise sanitaire justifie une telle mesure. Le Gouvernement jurassien soutenait la transformation en postulat, ce qui lui permettra d'étudier les tenants et les aboutissants de cette idée. /fco