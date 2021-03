Les concours cantonaux de chevaux se dérouleront à huis clos

Les meilleurs étalons trotteront face à des tribunes vides. En raison de la pandémie de coronavirus, le Service de l’économie rurale a annoncé lundi le déroulement à huis clos des concours cantonaux de chevaux les 11 et 18 mars. Seules les personnes présentant des chevaux et celles autorisées par les organisateurs pourront y prendre part, précise le communiqué. Une septantaine d’étalons et d’élèves-étalons sont inscrits. Les présentations seront toutefois filmées et diffusées sur la page Facebook du Syndicat Chevalin d’Ajoie.

La première journée de concours se déroulera le jeudi 11 mars à 9h30 à Glovelier, et à 13h15 à Saignelégier. La seconde journée est programmée le jeudi 18 mars à 13h15 à Chevenez. /comm-nmy