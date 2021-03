Les autorités jurassiennes veulent renouer le contact avec la population

Les restrictions imposées par les mesures sanitaires depuis un an ont presque réduit à néant les possibilités de rencontres entre les autorités jurassiennes et la population. Les présidentes du Parlement et du Gouvernement souhaitent renouer le contact, et ont ainsi initié mercredi soir à Grandfontaine une série de rencontres avec la société civile. Katia Lehmann et Nathalie Barthoulot ont échangé avec le gérant du magasin d’alimentation et sa famille, ainsi qu’avec la maire du village.

Dans un communiqué publié jeudi, les autorités qualifient ces échanges de « riches et unanimement appréciés ». Ils doivent permettre notamment « d’aborder la manière dont ces acteurs de la société jurassienne ont traversé la période depuis le début de la pandémie, de voir comment la suite est envisagée et quelles sont les perspectives qui se dessinent. » D’autres rendez-vous suivront ces prochaines semaines, en variant le plus possible les profils et domaines d’activités des personnes concernées. /comm-lad