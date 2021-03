« On perd en visibilité, mais… »

Le Conseil fédéral a présenté ce vendredi plusieurs assouplissements qui pourraient entrer en vigueur le 22 mars, comme la réouverture des terrasses de restaurants et de bars, la possibilité de se réunir à 10 dans la sphère privée ou encore celle d’assister à des événements culturels et sportifs à l’extérieur (150 personnes) et à l’intérieur (50 personnes). Reste que l’exécutif a affirmé qu’il n’était pas certain que ces mesures puissent être mises en œuvre, ni quand elles pourront l’être… /mle