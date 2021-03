Accident sur l'A16

Un accident a provoqué mercredi soir la fermeture d'un tronçon de l’A16. Un automobiliste qui circulait entre Glovelier et Bassecourt a perdu la maîtrise de sa voiture sur la chaussée rendue glissante par les conditions météorologiques. Après avoir percuté le mur anti-bruit, il a terminé sa course sur le toit et au milieu de la route. Quatre autres véhicules ont été endommagés en tentant de l’éviter. Deux blessés légers ont été pris en charge par le service ambulancier et acheminés à l’hôpital à Delémont. L’autoroute est restée fermée pendant environ deux heures entre Glovelier et Bassecourt. /comm-mmi-alr