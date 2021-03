Garantir l'égalité salariale dans les entreprises jurassiennes

Garantir l’égalité salariale entre hommes et femmes. Le Gouvernement jurassien fait part de son objectif pour les entreprises et entités subventionnées ou mandatées par l’Etat. Il transmet ce mercredi un message au Parlement jurassien. L’exécutif cantonal présente diverses modifications législatives.





Analyses obligatoires



Le respect de l’égalité salariale doit concerner les entités publiques et privées. Concrètement, les entreprises de 50 employés et plus seraient soumises à des analyses obligatoires sur le respect de l’égalité salariale. Les firmes de 20 à 49 travailleurs pourraient volontairement solliciter un appui du Service de l’économie et de l’emploi et obtenir une attestation.

Concernant les entités subventionnées, elles seraient soumises d’office à des contrôles, pour les entreprises de 20 à 49 employés au bénéfice d'une subvention de plus de 20'000 francs. Chez les plus petites entités (moins de 20 employés et/ou au bénéfice d’une subvention de moins de 20'000 francs), des vérifications pourraient être menées par le Service de l’économie et de l’emploi.





Votation populaire en juin

Le Gouvernement jurassien propose aussi de préciser la mission de la déléguée à l’égalité : les suspicions de non-respect de l’égalité salariale entre hommes et femmes pourraient lui être signalées.

Le Gouvernement souhaite encore renforcer la promotion de la Charte fédérale pour l’égalité salariale dans le secteur public. Un texte actuellement signé par 16 cantons et 97 communes en Suisse, dont Delémont et Porrentruy.



Ces propositions vont dans le sens de l’initiative populaire « Egalité salariale : concrétisons ! ». Les Jurassiens voteront le 13 juin prochain. Le Gouvernement souhaite que le scrutin soit un signal fort dans le cadre de la lutte contre les inégalités salariales en Suisse. /comm-mmi