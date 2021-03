Diminution du bénéfice pour les banques Raiffeisen de la région

Un bénéfice qui diminue mais un exercice 2020 « solide » malgré la pandémie de coronavirus. Les banques Raiffeisen du Jura et du Jura bernois ont dévoilé mardi leurs résultats pour l’année dernière. Les établissements bancaires de la région ont bouclé 2020 sur des chiffres stables ou en progression. Le total de bilan atteint 5,1 milliards de francs, soit une hausse de 8,6% par rapport à 2019. Les créances hypothécaires ont elles connu une progression de 3% pour s’établir à 3,9 milliards de francs. En ce qui concerne la source principale de revenus pour les banques régionales Raiffeisen, le résultat net des opérations d’intérêts connait une légère augmentation de 0,2%. Il atteint un montant de 53,4 millions de francs. Le résultat opérationnel lui reste stable à 22,5 millions de francs. Seule ombre au tableau des banques Raiffeisen du Jura et du Jura bernois : le bénéfice net. Il s’établit à 6,4 millions de francs, soit une diminution de 7,1% par rapport à 2019.

Les prestations digitales sont de plus en plus utilisées. Les banques Raiffeisen de la région ont enregistré près de 5'200 utilisateurs supplémentaires pour l’application TWINT. Ceci correspond à une progression de 77% sur une année.





Un demi-million de francs en soutien à l’économie régionale

En raison de la crise sanitaire, plusieurs assemblées générales et autres événements organisés par les banques Raiffeisen jurassiennes ont été annulés. Les cinq succursales présentes dans le canton du Jura ont ainsi pu économiser 500'000 francs. De ce montant, 400'000 francs ont profité au fonds jurassien de solidarité Covid-19. Le reste a été redistribué à différents acteurs économiques. Des sommes qui ont donc permis de soutenir les « indépendants et artisans de la région qui en avaient le plus besoin », se félicite l’établissement bancaire.





Du changement à la banque Raiffeisen du Val-Terbi

Sébastien Schaffner est le nouveau président de la direction de l’établissement bancaire du Val-Terbi. Il a été désigné par le Conseil d’administration et succèdera à Christian Sprung. Ce dernier est à la tête de la direction depuis 30 ans. Il se retirera progressivement de son poste qu’il quittera définitivement le 31 janvier 2023. Sébastien Schaffner, lui, entrera en fonction le 1er septembre 2021. La banque Raiffeisen du Val-Terbi est « ravie d’avoir trouvé un dirigeant expérimenté pour reprendre la tête de la direction », annonce-t-elle dans son communiqué. /comm-nmy