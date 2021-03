Immersion dans le monde des dinosaures

Les dinosaures – ou plutôt ce qu’il en reste – prennent leurs quartiers à Porrentruy. La nouvelle exposition « Dinosaures, les géants du vignoble » sera accessible dès le 2 avril au Jurassica Museum. Réalisée par le Musée d’Angoulême, elle présente des ossements et fossiles de ces grands animaux, dans un très bon état de conservation, mais aussi des fossiles de tortues ou encore de crocodiles découverts dans la riche région archéologique de Charente, dans l’ouest de la France.





Un matériel « exceptionnel »

Les fouilles menées dans la région de Charente se font dans une région qui était marécageuse il y a 140 millions d’années. De ce fait, beaucoup de crocodiles, de poissons, de reptiles et de dinosaures l’ont peuplée. Cette zone qu’on peut qualifier de « boueuse » à l’époque a permis une conservation optimale des ossements de ces animaux. Ainsi, les différents fossiles exposés à Porrentruy jusqu’à fin février 2022 présentent de nombreux détails et permettent de s’imaginer la corpulence impressionnante des dinosaures, notamment des sauropodes. Le fémur d’un de ces animaux est d’ailleurs exposé à Porrentruy dans une très bonne qualité. Il mesure plus de deux mètres. Le visiteur pourra aussi voir des dents, des ossements de pieds ou encore des vertèbres, tous découverts en Charente. « Les différentes pièces que nous avons aujourd’hui à Porrentruy sont exceptionnelles. C’est très rare d’en voir d’une telle qualité et qui ne sont pas des reproductions », indique Jérémy Anquetin, paléontologue à Jurassica.