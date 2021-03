Moutier accueilli par Delémont

Delémont souhaite la bienvenue à Moutier. Le Conseil de ville de la capitale jurassienne a reçu une délégation du Conseil municipal de la cité prévôtoise lundi soir en ouverture de sa séance. Le législatif et le Conseil communal delémontains souhaitaient ainsi accueillir symboliquement Moutier dans le Jura après le vote de dimanche à l’issue duquel la ville a choisi de quitter Berne. La délégation de l’exécutif prévôtois était emmenée par le maire Marcel Winistoerfer qui était accompagné de trois conseillers municipaux autonomistes – Claire-Lise Coste, Pierre Sauvain et Karim Bortolussi – et du chancelier Christian Vaquin. Elle a reçu une standing ovation et des applaudissements nourris, encore empreints d’émotion.

Dans sa prise de parole, le maire de la capitale jurassienne a appelé à un renforcement des collaborations entre les deux communes. Damien Chappuis a également assuré que Moutier ne deviendrait pas « la poubelle » de Delémont pour reprendre un terme utilisé parfois par les antiséparatistes et a relancé l’idée d’intégrer la cité prévôtoise dans l’agglomération de Delémont. Pour Damien Chappuis, la petite réception tenue lundi soir devant le Conseil de ville allait de soi :