Le train au cœur de deux résolutions

Les transports publics préoccupent le Parlement jurassien. Le législatif cantonal a accepté mercredi deux résolutions interpartis qui concernent le train. Approuvée par 49 voix et 3 abstentions, la première signifie à l’Alliance SwissPass et aux CFF que le Parlement s’oppose « avec vigueur à leur projet d’abandon des cartes journalières ». Les députés demandent, par ailleurs, une action du Conseil fédéral pour garantir le maintien de cette prestation. Le texte est porté par le socialiste Nicolas Girard.

La deuxième a recueilli 43 voix contre 2. Elle demande au Conseil fédéral d’intervenir auprès des CFF pour obtenir la suppression immédiate de la réservation obligatoire pour les vélos dans les trains InterCity. La responsable de la résolution, Émilie Moreau du groupe PCSI-Vert’lib, estime qu’une telle façon de faire rend plus coûteux et plus compliqué le transport de vélos. /alr