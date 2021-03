Les écoles jurassiennes fourniront des protections hygiéniques

S’il soutenait le principe de base, le Gouvernement aurait préféré la forme du postulat afin d’étudier davantage la question. Il était suivi par les partis de droite. Le ministre de la formation pense que certains éléments ne sont pas clairs, notamment au niveau financier. « Les écoles sont des bâtiments communaux qui dépendent des financements communaux. Dans ce sens, on ne sait pas encore combien cela va coûter et qui va payer », précise Martial Courtet. Ce dernier souligne toutefois que le Gouvernement prend note et qu’il appliquera la volonté du Parlement. /alr