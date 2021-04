Un coup de filet de la gendarmerie jurassienne. La police cantonale annonce jeudi avoir saisi 4,2 kg de cannabis après une perquisition à Delémont au terme de diverses investigations sur un trafic de stupéfiants. Elle a aussi mis la main sur de petites quantités d’ecstasy et de LSD, ainsi que sur deux armes à feu, dont une avec silencieux, et des munitions. Une personne a été dénoncée aux autorités judiciaires et une instruction a été ouverte par le Ministère public. /comm-emu