La criminalité en hausse au mois de mars

La criminalité dans le Jura a augmenté au mois de mars. C’est ce qu’indiquent les chiffres publiés mardi par la police cantonale jurassienne. Le rapport mensuel fait état de 163 lésés et plaignants en mars, contre 91 le mois précédent. Les tendances des vols dans les commerces et habitations ont aussi progressé. La police en a dénombré 25 cas le mois dernier contre 7 en février. Les dommages à la propriété connaissent le même sort avec 12 cas recensés en mars sur le territoire jurassien, soit 5 de plus qu’en février. Les vols de véhicule sont eux passés de 8 en février à 13 le mois dernier. La police cantonale a par ailleurs dénombré 34 infractions au code pénal déposées aux guichets. /comm-nmy