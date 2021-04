Flashé à 106 km/h au lieu de 50

La police jurassienne a fait le point ce vendredi sur les infractions à la circulation routière commises en mars dans le canton. Dans son communiqué mensuel, elle dénombre près de 4'900 contrôles par radar mobile, et plus de 170'600 par radar semi-stationnaire. Au total, 4'421 automobilistes ont été sanctionnés par amende d’ordre, et 51 ont fait l’objet d’un rapport pour infraction grave. Une personne a notamment été flashée à 106 km/h sur une route limitée à 50 km/h aux Emibois.

La police cantonale indique également que cinq conducteurs ont été pincés en état d’ébriété au volant. Sur les 55 contrôles effectués auprès de chauffeurs de poids lourds, 12 infractions ont été constatées. /comm-nmy