Statistique routière 2020 dans le Jura : « ni bonne, ni mauvaise »

599 personnes impliquées

Pas moins de 599 personnes ont été impliquées dans les 314 accidents recensés l’an dernier. Ils ont fait 180 victimes, dont 2 décès (-1 par rapport à 2019). La plupart des accidents ont eu lieu dans les localités, en grande majorité dans les zones limitées à 50km/h. Les fins de journées sont les moments les plus critiques en matière de risque. Les accidents qui ont touché les cyclistes et les motocyclistes ont augmenté.

La police cantonale jurassienne affirme vouloir poursuivre ses efforts pour rendre les routes plus sûres par des actions de prévention et de répression. Ses objectifs pour 2021 : lutter contre le manque d’attention pendant la conduite, poursuivre la sensibilisation des conducteurs à la problématique de l’alcool au volant, cibler les contrôles de vitesse sur les comportements à risque et lutter contre les incivilités sur les routes (pollution sonore notamment).

La police a procédé au contrôle de vitesse de 670'000 véhicules l’an dernier, soit 160'000 de plus qu’en 2019. Fait réjouissant : malgré cette hausse, le nombre d’infractions a diminué (3,06% des véhicules en infraction en 2020 contre 4,14% en 2019).

A noter enfin que 894 leçons d’éducation routière ont été dispensés en 2020 par la police cantonale et les polices municipales de Delémont et Porrentruy à plus de 6'000 élèves jurassiens. /rch-comm