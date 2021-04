Extension d’Innodel : « un bon signal » pour l’économie jurassienne

L’agrandissement d’Innodel constitue une très bonne nouvelle pour le canton du Jura. La CCIJ, la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, voit d’un très bon œil l’arrivée de deux investisseurs qui entendent engager plus de 40 millions de francs dans le parc industriel situé entre Delémont et Courrendlin, sur le territoire de la commune de Courroux. Le concept qui a été présenté mercredi doit permettre de construire huit bâtiments industriels sur le site d’Innodel avec un apport de 500 à 700 emplois potentiels à la clef.

Pour le directeur de la CCIJ, Pierre-Alain Berret, un tel projet valide la stratégie de rapprochement avec Bâle initiée depuis quelques années dans le canton du Jura. Il souligne également l’importance de développer sur place un réseau de start-up en lien avec les entreprises régionales. Pierre-Alain Berret explique, plus en détail, ce que représente l’extension d’Innodel pour le tissu économique régional :