Dépassement masqué et sortie de route

Il évite une collision frontale et termine sa course dans un talus. Un automobiliste s’est fait une grosse frayeur ce vendredi matin entre St-Brais et Montfaucon. Il s’est retrouvé face à un véhicule arrivant en sens inverse sur sa voie de circulation, peu avant la ligne droite des Sairains. Ce véhicule effectuait un dépassement sans visibilité, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. L’automobiliste circulant correctement s’est alors déporté sur la droite pour éviter un choc frontal. Sa mésaventure s’est terminée dans le talus, alors que l’autre véhicule a poursuivi sa route sans s’arrêter. La police lance un appel. Les témoins de cette scène sont priés de prendre contact avec les forces de l’ordre au 032 420 65 65. /comm-msc