Une année difficile pour la Clinique Le Noirmont

La Clinique Le Noirmont a vécu une année 2020 difficile. En cause : la crise du coronavirus qui a fortement touché les activités de l’institution active dans le domaine de la réadaptation. L’assemblée générale s’est tenue ce vendredi par visioconférence et a avalisé les comptes 2020 qui présentent un déficit de plus de 917'000 francs. L’excédent de charges a été couvert par la dissolution des réserves constituées lors des années précédentes.

Le chiffre d’affaires global se situe, quant à lui, à un plus de 15 millions et demi grâce au report de plusieurs projets d’acquisition et au recours au chômage partiel, notamment. Les principales sources de revenus de la Clinique Le Noirmont ont connu une nette baisse suite au ralentissement des activités médicales hospitalières et ambulatoires non-urgentes. L’institution a enregistré un taux d’occupation de 76,4 patients par jour, soit une baisse de 8% par rapport à 2019.

Pour terminer sur une note positive, la Clinique Le Noirmont souligne qu’elle a pu ouvrir en septembre 2020 un nouveau programme de réadaptation pour patients oncologiques qui présente des perspectives intéressantes.

A noter encore que plusieurs changements sont intervenus dans le Conseil d’administration. Marco Locatelli a quitté la présidence et est remplacé par Daniel Wiedmer. Deux nouvelles membres, Delphine Donzé et Claire Charmet, intègrent le Conseil d’administration. Quant au poste de directeur, il est toujours vacant depuis janvier dernier. Le processus de recrutement est toujours en cours. /comm-fco