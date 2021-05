Flashé à plus de 80 km/h au Bémont

Un automobiliste était pressé au Bémont. Il a été flashé à 81 km/h sur une route limitée à 50 km/h, indiquent lundi les chiffres de la police cantonale jurassienne concernant les infractions à la circulation routière pour le mois d’avril. Dans son communiqué mensuel, elle dénombre plus de 5'500 contrôles par radar mobile, et plus de 71'500 par radar semi-stationnaire. Au total, près de 2'800 conducteurs ont été sanctionnés par amende d’ordre et 48 ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public. Trois automobilistes ont également été pincés en état d’ébriété au volant et 9 étaient en état d’ivresse qualifiée.

La police cantonale ajoute que 46 chauffeurs de poids lourds ont été contrôlés, avec 11 infractions constatées. /comm-nmy