Deux blessés légers sur les routes ajoulotes

Un accident sans trop de gravité entre Fahy et Courtedoux. Peu avant le giratoire de la jonction de Chevenez, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule mardi vers 1h15 du matin selon une annonce faite par la police cantonale jurassienne. Une vitesse excessive est la cause de l’accident. Le conducteur s’est déporté sur la voie opposée avant de mordre la bande herbeuse. Il a ensuite perdu la maîtrise de son véhicule et a effectué un tonneau. La voiture est finalement retombée sur ses quatre roues en contrebas d’un champ.

Les deux occupants légèrement blessés ont pu s’extraire seuls du véhicule. Une ambulance s’est rendue sur place pour prodiguer des soins. Le trafic a été perturbé sur la route en question durant trois heures environ pour le constat d’usage. /comm-lge