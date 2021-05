Feu vert pour l’agrandissement du tunnel de La Roche

Le tunnel de La Roche sera agrandi. Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi un crédit de 830'000 francs en ce sens par 37 voix contre 22. Le tunnel va ainsi gagner 80 centimètres de hauteur en clef de voûte et 1,20 mètre en largeur. Le chantier était initialement devisé à 700'000 francs mais la somme a été revue à la hausse en raison du renchérissement du coût des matières premières et du renforcement nécessaire d’un chemin de déviation pour les bus CJ et les habitants de St-Brais. Les discussions devant le plénum du Parlement se sont concentrées sur l’entrée en matière qui a finalement été avalisée par 38 voix contre 21.

Les travaux d’alésage du tunnel de La Roche devraient se dérouler durant l’été et nécessiteront la fermeture complète de la route sur une période de 6 à 8 semaines. Une déviation sera mise en place via Saulcy.

La route entre Glovelier et St-Brais qui emprunte le tunnel de La Roche est utilisée par près de 4'000 véhicules par jour dont plus de 100 camions.

Parallèlement à l’élargissement du tunnel, la commune de St-Brais souhaite créer une zone à 30 km/h sur une distance d’environ 300 mètres entre l’entrée du village et la bifurcation pour Montfavergier. /fco