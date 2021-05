Le Parlement en bref

Elu Jade Augsburger, Stéphanie Baume, Amandine Müller et Sophie Quiquerez aux postes de juges suppléantes au Tribunal de première instance ;

Accepté par 55 voix contre 0 et 0 abstention l’arrêté octroyant un crédit supplémentaire destiné au soutien des milieux culturels (mesures COVID) ;

Accepté sous forme de postulat par 57 voix contre 1 et 1 abstention la motion du député PLR Pierre Parietti intitulée « Pour une mise en vigueur des mesures d’encouragements en faveur des nouveaux apprentis 2021 et de soutien aux entreprises formatrices » ;

Refusé par 34 voix contre 23 et 2 abstentions la motion de la députée PDC Anne Froidevaux intitulée « Modification du décret sur les traitements du personnel de l’Etat » ;

Refusé sous forme de postulat par 32 voix contre 27 et 1 abstention la motion du député PLR Pierre Parietti intitulée « Pour une révision du décret sur les traitements du personnel de l’Etat et mise en adéquation avec les réalités économiques et sociétales » ;