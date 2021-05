Accident sans blessé entre Courrendlin et Choindez

La circulation a été perturbée pendant plus de 2h samedi soir entre Courrendlin et Choindez. Un accident a impliqué une voiture de tourisme et une voiture de livraison peu après 20h30, indique la police cantonale jurassienne. Un automobiliste a, pour une raison indéterminée, dévié sur la voie de gauche réservée au trafic en sens inverse. Un heurt s’est ensuite produit entre les flancs des deux voitures. Seuls des dégâts matériels ont été constatés. La gendarmerie et le groupe d’accident ont procédé au constat d’usage. Le service de la voirie a procédé au nettoyage de la chaussée. /comm-mmi