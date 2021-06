Et si le Jura comptait un cinquième élu, de coeur, à Berne ? La Verte Sophie Michaud Gigon siège au Conseil national depuis deux ans. Elue vaudoise, elle est originaire de Haute-Ajoie, mariée à un Jurassien et se rend régulièrement à Courtedoux où vit sa belle-famille. « Quand on arrive à l’arrêt des Chemins de fer du Jura La Large-Journée, les enfants et nous crions dans la voiture « Salut le Jura ! » et pareil au retour », raconte Sophie Michaud Gigon. Alors que la session parlementaire bat son plein à Berne, Marceline Michon l’a rencontrée.