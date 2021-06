Un cycliste hospitalisé

Le giratoire du Gambrinus a été le théâtre d’un accident dimanche en fin d’après-midi. Un choc s’est produit vers 17h25 entre une automobiliste et un cycliste. Ce dernier a chuté, selon un communiqué transmis par la police cantonale jurassienne. Souffrant de diverses douleurs, il a été pris en charge par une ambulance et amené à l’hôpital à Delémont. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de l’accident. La gendarmerie et la police municipale sont intervenues pour le constat d’usage. /comm-emu