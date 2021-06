La CCIJ salue la résilience des entreprises jurassiennes

Les entreprises jurassiennes se sont montrées « extrêmement résilientes » en 2020 face à la pandémie de covid-19. C’est le bilan que la CCIJ tire de l’année dernière à l’issue de son assemblée générale qui s’est tenue ce jeudi à huis clos, pandémie oblige. La Chambre de commerce et d’industrie du Jura souligne que les entreprises jurassiennes ont été « toujours capables de trouver des solutions innovantes et de s’adapter ». Le président de la CCIJ, Georges Humard, a souligné l’importance d’offrir des conditions-cadre favorable, d’autant plus en période de crise et a affirmé que l’organisation allait continuer à s’engager en ce sens. La CCIJ attend, notamment, des décisions claires pour « restaurer la confiance et assurer la continuité de relations claires avec l’Union européenne » à la suite de l’abandon des négociations sur l’accord-cadre avec l’UE.

Au niveau statutaire, les comptes 2020 de la CCIJ bouclent sur un léger bénéfice de 2'570 francs et ont été acceptés sans opposition. Le budget 2021 mise sur un résultat équilibré. A fin 2020, la CCIJ comptait 484 membres, soit 23 de plus, ce qui représente 14'000 emplois. /comm-fco