La ville de Delémont quitte Régiogaz

Delémont a choisi de quitter Régiogaz. Le Conseil communal de la capitale en a fait l’annonce vendredi dernier en assemblée générale. La ville possède son propre réseau qu’elle gère seule depuis janvier 2020. Créé en 1995, Régiogaz SA ne gérera désormais plus que l’exploitation du réseau de gaz naturel des communes de Courrendlin, Courroux, Courtételle et Rossemaison. Delémont va prochainement se retirer du Conseil d’administration de Régiogaz et précise que cette décision « ne remet nullement en cause les collaborations régulières avec les communes de l’Agglomération dans d’autres domaines ». /comm-clo