Des dizaines d'interventions après les orages

De forts orages continuent de s’abattre sur la région. Mardi soir, 70 interventions sont en cours, indique la police cantonale jurassienne. Elles se concentrent sur Delémont et Rossemaison, alors qu’une alerte aux orages de degré 4, « danger fort », a été émise dans la soirée de mardi par MétéoSuisse. La Vallée de Delémont avait déjà subi de fortes précipitations et des chutes de grêle mardi après-midi. Cet épisode orageux intervient après les importantes précipitations de dimanche en Ajoie et dans les Franches-Montagnes et de lundi également dans le district franc-montagnard et en Haute-Sorne. /mmi