Collision sans gravité sur l’A16

Un accident de la circulation sans gravité dimanche après-midi sur l’A16. Un automobiliste a dévié de sa trajectoire dans le tunnel du Mont-Terri entre Courgenay et St-Ursanne peu après 14h. Il s’est déporté sur la voie opposé et a heurté un véhicule qui circulait correctement en sens inverse, pour une raison encore inconnue. Personne n’a été blessé, précise la police cantonale jurassienne. Trois véhicules et dix pompiers des centres de renfort de Porrentruy et Delémont sont intervenus et le tronçon a été fermé pendant environ 1h30. /comm-mmi