Jura & Trois-Lacs devrait faire le plein de touristes suisses

Forte concurrence

« Toute la Suisse veut draguer les touristes suisses », ajoute Jérôme Longaretti. Jura & Trois-Lacs a donc mis en place une stratégie pour se démarquer et attirer les touristes hors des sentiers battus. « Je pense au Creux-du-Van, au Chasseral ou à l'étang de la Gruère. L'objectif c'est de montrer qu'il existe d'autres lieux moins connus, plus intimes », ajoute le directeur de Jura & Trois-Lacs, qui donne comme exemple les visites de ville, via les circuits secrets du Jura notamment, des panoramas dans les Franches-Montagnes ou le Vallon de l'Ermitage à Neuchâtel. /mmi