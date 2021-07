Collision entre Glovelier et Saulcy

Un accident de la circulation s’est produit mercredi matin entre Glovelier et Saulcy. Un automobiliste qui circulait en direction de Glovelier s’est déporté sur la voie de circulation opposée, pour une raison indéterminée. Il a heurté un véhicule qui circulait correctement en direction de Saulcy. Le service ambulancier de l’Hôpital du Jura a pris en charge un blessé. Deux patrouilles de police et les ponts et chaussées ont été engagés. /comm-mmi